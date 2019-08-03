تطوير مصر: عدد عملاء الشركة وصل إلى 6200 عميل تقريبا بمشروعاتها

قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للتنمية العمرانية، إن عدد عملاء الشركة وصل إلى 6200 عميل تقريبا بمشروعاتها الثلاثة "فوكا بأي" و"الموت جلالة" و"بلوم فيلدز".



وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر للتنمية العمرانية، خلال مؤتمر صحفي بالساحل الشمالي اليوم، السبت، أن الشركة تدرس محور جديد يتضمن تواجدها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل موسع.



وأضاف الرئيس التنفيذي لتطوير مصر أن الشركة بدأت في تسليم وحدات المرحلة الأولى بمشروع "فوكا بأي"، وهي عبارة عن وحدات كاملة التشطيب، وتتوفر لها جميع الخدمات المطلوبة.



وأكد الدكتور أحمد شلبي أن الشركة حريصة على توفير الخدمات الذكية بالمشروع، وتم عمل اتفاقية مع شركة أورانج لهذا الغرض، وبالفعل تم توفير 9 تطبيقات ذكية للمنازل.