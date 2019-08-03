سؤال برلماني لوزارة التعليم حول الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

تقدم خالد أبو طالب، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى وزارة التربية والتعليم، حول استعدادات العام الدراسي الجديد، والمقرر بدؤه في شهر سبتمبر المقبل.





وقال خالد أبو طالب، فى سؤاله، إن هناك مئات المدارس في مختلف محافظات مصر آيلة للسقوط في أي وقت، وتحتاج إلى أعمال الصيانة والتجديدات وعلاج الشروخ حتى لا تحدث كارثة لا قدر الله ونتفاجئ بسقوطها فوق رؤوس أبنائنا الطلاب، حيث تمثل هذه المدارس خطورة كبيرة على حياتهم.





وأكد خالد أبو طالب ، ضرورة استغلال الإجازة الصيفية في وضع خطة عاجلة لصيانة المدارس وتقسيمها على مراحل، لحل المشاكل والأزمات التي تعاني منها المدارس، قبل قدوم العام الدراسي والذي من المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر المقبل.





وطالب خالد أبو طالب ، بصيانة الحمامات وتركيب فلاتر مياه وإصلاح النوافذ وتبديل مراوح السقف، منعًا لتكرار الحوادث الناجمة عن سقوط المراوح فوق رؤوس الطلاب.





كما طالب خالد أبو طالب بتجهيز العيادة المدرسية وتزويدها بالاحتياجات اللازمة، قائلا:" لم يعد مقبولًا أن نرى العيادات المدرسية بلا شاش ولا قطن أو حتى برشامة صداع، ولا يوجد بها جهاز للضغط أو التنفس الصناعي، ولا يوجد بها حتى ممرضة.





وشدد خالد أبو طالب على ضرورة اهتمام الوزارة بالملاعب المدرسية وتركيب شبابيك حديدية على سلالم نزول التلاميذ حتى لايقع أحدهم من الأدوار العليا.