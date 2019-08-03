استعدادا لـ عيد الأضحى.. استيراد 37.7 ألف رأس ماشية و67 طن لحوم مجمدة

استقبلت المحاجر التابعة للإدارة المركزية للحجر البيطري بوزارة الزراعة، 13,857 رأس عجل للذبيح الفوري، و23,927 رأس جمال، وذلك إستعدادا لعيد الأضحى المبارك.





كما وصلت المحاجر، من اللحوم المجمدة 39,989 طنًا، والكبدة والقلوب والكلاوي المجمدة 26,989 طنًا، ولحوم ضأن مجمدة 46 طنًا.





يأـي ذلك فى إطار استعدادات وزارة الزراعة لاستقبال عيد الأضحى المبارك وتنفيذًا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتوفير البروتين الحيوانى وسد الفجوة الغذائية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء.





من جانبه، أصدر عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة تعليماته، بتشديد الفحص فى المحاجر البيطرية بجميع معابر ومنافذ البلاد، وإبلاغ المنافذ المصرية والادارات التابعة للادارة المركزية للحجر البيطري والفحوص لجعل ساعات العمل الخاصة بهم على مدار 24 ساعة.





وأضاف أنه تم تيسير الإجراءات والافراجات عن الرسائل الواردة والمصدرة طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك، وإبلاغ مديري العموم للإدارات التابعة للإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص بالاشراف على المنافذ التابعة لهم خلال هذه الفترة.