جولة تفقدية لنائب محافظ الأقصر بالمدينة.. صور

قام محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر بجولة تفقدية صباح اليوم السبت فى مدينة الأقصر .





واستهل جولته بأعمال تطوير كورنيش النيل ، حيث استمع لشرح من المقدم ممدوح عبيد من إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات للمسلحة عن المشروع ، حيث تجرى الأعمال على قدم وساق للانتهاء منه فى أسرع وقت، وشدد نائب محافظ الأقصر على مراعاة التوقيت الزمنى للمشروع قبل بدء الموسم السياحي، وجودة الخامات المستخدمة فى تطوير الكورنيش .





ثم تفقد معبد الأقصر واستمع لعدد من السياح عن انبهاره بالحضارة المصرية القديمة ، كما تفقد متحف التحنيط حيث يحرص السياح على التقاط صور تذكارية معه، وتوجه لمعدية الأهالي والتأكد من التزام القائمين عليها بالتعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار المحروقات.





وتوجه خيرى للوحدة الصحية بالشيخ موسى بالكرنك مستمعًا لآراء المواطنين حول أداء الأطباء القائمين على تلك الوحدة ووجود الأدوية الكافية بالصيدلية الخاصة بها ، وأبدى مرتادي الوحدة رضاهم التام عن الطاقم الطبي والتمريض والخدمة الطبية المقدمة.





وتفقد أعمال الرصف بمنطقة سوق الصياغ وشارع سيالة بدران بشرق السكة الحديد وأعمال تطوير شارع الجولى فيل بالعوامية مؤكدًا على سرعة الانتهاء من أعمال تركيب بلاط الانترلوك.



