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فن

دينا الشربيني تعيد تقديم أحد أفلام سعاد حسني

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:32 م
صدى البلد
نورا نبيل
يبدو أن النجمة دينا الشربيني تراجعت عن تقديم جزء جديد من مسلسل "زي الشمس"، والذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا في موسم الدراما الرمضاني الماضي، حيث تلقت مؤخرًا عرضا دراميا لتقديم مسلسل مأخوذ من فيلم "شفيقة ومتولي" الذي سبق وقدمه الفنان الراحل أحمد زكي بمشاركة النجمة سعاد حسني.

ولم تحسم دينا الشربيني قرارها النهائي حتى الآن، ومازالت في مرحلة التفكير في اتخاذ هذه الخطوة.

وشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل كل من أحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وجمال سليمان، وأحمد مالك، وعمر السعيد، وهو من تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز.

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