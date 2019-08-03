التأمين الصحي الشامل: تسجيل 280 ألف بورسعيدي بالمنظومة واعتماد 11 وحدة رعاية

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هناك قرابة ٢٨٠ ألف بورسعيدى سجلوا بياناتهم في منظومة التأمين الصحي الشامل منذ انطلاقه، وهو ما يوازي أكثر من ٢٥٪ من البورسعيدية، موضحا أن ذلك "يعني تسجيل جميع أهالي بورسعيد في المنظومة، حيث إن هناك قرابة 650 ألف بورسعيدي مسجل في التأمينات، وتم تسجيلهم تلقائيا في المنظومة، لكننا نحتاج إلى فتح ملف لهم".



من جانبه، كشف الدكتور أشرف إسماعيل، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل، اعتماد ١١ وحدة رعاية أولية صحية من ضمن ٢٠ وحدة ومركز بمحافظة بورسعيد.



وأوضح رئيس هيئة الاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل، خلال ورشة مصادر تمويل التأمين الصحي الشامل، أنه تم اعتماد مستشفى أمراض النساء كأول مستشفى من ٧ مستشفيات تم الانتهاء منها وتشغيلها بالمحافظة.



وقال الدكتور أشرف إسماعيل إن الهيئة ستقوم بتسجيل واعتماد ثلاث مستشفيات خلال أسبوع، وسيتم تقييم وتسجيل ٣ أخرى خلال الأسبوع المقبل.



وأضاف رئيس هيئة الاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل أنه خلال يومين ستقوم الهيئة بتقييم أحد المراكز التشخيصية الكبرى في بورسعيد يتبع القطاع الخاص من أجل اعتماده ضمن المنظومة.

