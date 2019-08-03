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أخبار العالم

المظاهرات تشتعل في روسيا احتجاجا على منع المستقلين من انتخابات البرلمان ..صور

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:17 م
أحد المتظاهرين في
أحد المتظاهرين في موسكو
على صالح
نزهة على طول الطريق في موسكو.. هكذا وصف المحتجون المنظمون لمسيرة حاشدة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك في العاصمة الروسية فعاليتهم لمعارضة المسئولين الروس. 

ووفقًا لما رصده موقع "دويتش فيلله"، لم يتم التصريح من قبل المتظاهرين بالاحتجاج اليوم، السبت، في أحدث سلسلة من المظاهرات التي تناضل من أجل تسجيل المرشحين المستقلين للانتخابات البرلمانية في موسكو.

وشهد تجمع نهاية الأسبوع الماضي، القبض على ما يقرب من 1400 شخص، مع صور عنف الشرطة أرسلت موجات صدمة في جميع أنحاء العالم وحصلت على إدانة من كل من المسئولين الحكوميين الألمان والفرنسيين. 

وعلق مراقبين لحقوق الإنسان، وفقا لموقع «دي دابليو» الألماني إن عدد المعتقلين كان مسجلًا.

وعلى الجانب الآخر، تشير السلطات إلى الاحتجاجات على أنها «اضطرابات جماعية» وأدانت حتى الآن أربعة متظاهرين بتهم جنائية. 

وحُكم على أحد المتظاهرين الذين حاولوا خلع خوذة ضابط شرطة مكافحة الشغب بالسجن لمدة شهرين لمشاركته في الاضطرابات الجماعية واستخدامه العنف ضد ممثل الحكومة. 

ويصر العديد من المحتجين على أنهم متهمون بالخطأ، ومن بينهم ميخائيل نيكيتين، عالم أحياء، يعمل في جامعة موسكو الحكومية، وهو أحد رموز الاحتجاجات بعد نشر صورة اعتقاله من قبل العديد من وسائل الإعلام البارزة. 

وقال نيكيتين لـ دويتش فيلله أنه قد يتعين عليه دفع غرامة تصل إلى 20،000 روبل (333 دولار) بسبب الإخلال بالنظام العام. 

وقال تقرير الشرطة الروسية إنه كان يردد شعارات ورفض الامتثال لأوامر الشرطة، عندما ألقوا القبض عليه.

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