نائب يطالب بمضاعفة حافز جذب عمالة للأطباء فى المناطق الحدودية

قال النائب ممدوح عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه سيعيد تقديم مقترح خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان لتعديل المادة 12 من قانون رقم 14 لعام 2014 الخاص بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية والعاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة.



وأشار عمارة فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة تنص على منح حافز جذب عمالة للأطباء الذين يعملون فى المناطق الحدودية " الشريط الحدودى" بعمق 150 كيلو متر ، بحيث تكون قيمة الحافز من 200 إلى 600 %، مطالبا بتعديل هذه المادة بحيث يتم مضاعفة هذا الحافز.



وأكد عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان أن مضاعفة هذا الحافز سيكون بمثابة تشجيع للأطباء الذين يعلمون على الشريط الحدودى ، خاصة أنهم يتحملون مشقة السفر، مشيرا إلى أن التعديل سيتم مناقشته فى لجنة مشتركة من الصحة والخطة والموازنة والإدارة المحلية بالبرلمان.



وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.



وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.

