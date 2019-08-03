حلمي بكر: لن أتصالح مع طليقتي وحياتي أصبحت مهددة بالخطر بسببها

نفى الموسيقار حلمي بكر، تصالحه مع طليقته، بعد أن اتهمها باستئجار بلطجية للاستيلاء على شقته والاعتداء عليه بالضرب، موضحًا أنه لن يتنازل عن البلاغات التي تقدم بها للنائب العام.





وقال حلمي بكر في تصريح لـ"صدى البلد"، "حياتي أصبحت مهددة بالخطر بسببها، وأشعر بالخوف على ابنتي الصغيرة منها التي تعرضت لأزمة كبيرة بعد رؤيتها لهؤلاء البلطجية يعتدون على والدها لذلك من المستحيل أن أتصالح معها".





وكان حلمي بكر كشف عن تفاصيل الاعتداء عليه من قبل بلطجية تابعين لزوجته السابقة - على حد وصفه، مؤكدًا أنهم قاموا بتكسير محتويات شقته، وظلوا متواجدين بالشقة لمدة تقترب من 5 ساعات.





وذكر حلمي بكر، أن زوجته السابقة التي انفصل عنها منذ ما يقرب عامين قامت باستئجار بلطجية - على حد تعبيره - لخطف نجلتهما بعد أن اتفقا على أن يحتفظ بحضانتها.