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برلمان

6 قوانين على طاولة البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس..تعرف عليها

الأحد 04/أغسطس/2019 - 07:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
معتز الخصوصى
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن هناك عددًا من القوانين الهامة التى من المقرر أن يناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الخامس.

وأشار عمر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه القوانين جزء منها سياسية مكملة للدستور تتمثل فى قانون انتخابات مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ وقانون المحليات.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أن هناك قوانين من المقرر ان يستكمل البرلمان مناقشتها مثل القوانين المتعلقة بالضرائب وقانون البنوك، هذا بالإضافة إلى قانون الجمارك.

كان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبد العال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو (156) مشروع قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو (1701) مادة.

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