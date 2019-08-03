بشرى سارة للأطباء.. توزيع تأشيرات الحج بالنقابة

أقامت النقابة العامة للأطباء، حفل تسليم تأشيرات الحج أمس الجمعة على الفائزين في قرعة الحج السياحي للأطباء وأسرهم لهذا العام، إذ سلمت اللجنة الاجتماعية 34 تأشيرة حج للأطباء من حصة وزارتي الصحة والسياحة، وتقدم 46 طبيبًا لقرعة وزارة السياحة وفاز منهم 22 طبيبًا، و8 تأشيرات من وزارة الصحة بالإضافة إلى 4 تأشيرات لأطباء نقابة الأسنان ضمتهم شركة السياحة على رحلة نقابة الأطباء.



حضر الحفل الدكتور محمد عبد الحميد أمين صندوق النقابة، وطارق أبوعلي المشرف الديني لشركة السياحة وفضيلة الشيخ محمود محمد على، إذ تم شرح برنامج الرحلة بالكامل وكذلك تم شرح جميع المناسك وكيفية أدائها، وأجاب فضيلته على تساؤلات ضيوف الرحمن حول المناسك وحدودها والتزاماتها.



يُذكر أن اللجنة الاجتماعية بالنقابة، قد أعلنت أن السفر لأداء مناسك الحج والإقامة بمكة المكرمة من 4 إلى 14 ذو الحجة بفندق الشهداء (٥ نجوم) (بالإفطار والعشاء بوفيه مفتوح)

والإقامة بالمدينة بفندق هارموني (٥ نجوم ) من 14 الي 17 ذو الحجه (بالإفطار والعشاء بوفيه مفتوح).



والإقامة في مني وعرفات في خيام مميزة جيبسون بورد وهناجر شاملة جميع الوجبات (إفطار وعشاء وعصائر وفواكه طوال فترة الإقامة.



وسيرافق الحجاج مشرف ديني من الشركة "المتعاقد معها النقابة" ذو خبرة عالية لشرح مناسك الحج.