محافظ قنا يتابع موقف طلاء واجهات المنازل ومنظومة استرداد أراضى الدولة

عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المحافظة، لمتابعة موقف طلاء واجهات المنازل والموقف التنفيذى لمنظومة وحدة استرداد أراضى الدولة وحالات التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومنظومة النظافة العامة، بحضور كمال شلبى السكرتير العام للمحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد ورؤساء مجالس المدن التسعة ومديري التخطيط والبيئه والشئون القانونية بالمحافظة ومسئولي وحدة استرداد أراضي الدولة.





تابع محافظ قنا، خلال الاجتماع تنفيذ توجيهات القيادة السياسية الخاصة بطلاء واجهات المنازل في المحافظات تفعيلا لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وأعطى تعليماته لرؤساء المدن بعدم توصيل المرافق للمنشآت حتي يتم طلاء واجهاتها، على أن يتم طلاء واجهات العمارات بالألوان التي تتناسب مع البيئة المحلية لاستعادة الشكل الجمالي والحضاري للمباني.





وقال محافظ قنا، إنه منذ صدور توجيهات القيادة السياسية بالبدء فى طلاء واجهات المبانى تم طلاء 4912 منزل من إجمالي 23933 منزل بنسبة تنفيذ 20.52 ٪.





واستعرض محافظ قنا، موقف منظومة وحدة استرداد أراضي الدولة وطلبات التقنين وأذون الفحص المسددة، موجهًا مسئولي الوحدات المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد الرسوم المقررة واستبعاد كل الطلبات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين وغير الجادين، مؤكدًا على محاسبه المقصرين في حال التأخير في انهاء إجراءات التنين.





كما استعرض اللواء عبد الحميد الهجان، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي لحملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة موجها بتكثيف حملات الإزالة الفورية لإزالة التعديات، مضيفًا بأنه تم استرداد مساحه 5676 فدان املاك دوله تعديات بالزراعه وما يقرب من237 الف متر مربع تعديات مبانى منذ انطلاق الموجة 13 فى 24 يوليو الماضى.



