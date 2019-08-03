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رياضة

نهائي مصري خالص بين عسل والسيرتي ببطولة العالم للإسكواش للشباب في ماليزيا

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:04 م
مصطفى السيرتي
مصطفى السيرتي
ا ش ا
تأهل لاعب الاسكواش المصري مصطفى عسل إلى المباراة النهائية لبطولة العالم للاسكواش للشباب، والتي تستضيفها ماليزيا خلال الفترة من 30 يوليو إلى 4 أغسطس الجاري.

وحقق عسل، المصنف الأول في البطولة، الفوز في مباراته بالدور نصف النهائي التي أقيمت اليوم السبت بمركز "بوكيت جليل الوطني" في كوالالمبور على حساب الإنجليزي لويس أندرسون بثلاثة أشواط نظيفة بواقع 11-5 و11-5 و11-2 خلال 28 دقيقة.

ويلاقي عسل بالدور النهائي مصطفى السيرتي الفائز بدوره على عمر التركي بثلاثة أشواط مقابل شوطين بواقع 11-8 و6-11 و10-12 و11-8 و11-7 خلال ساعة و3 دقائق.

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