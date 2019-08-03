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ديني

الأزهر للفتوى يوضح أحكام الحج في الطبعة الثانية لدليل الحج والعمرة ..صور

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:03 م
الأزهر للفتوى الإلكترونية
الأزهر للفتوى الإلكترونية
محمد شحتة
أصدر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية الطبعة الثانية من دليله المصور لأحكام ومناسك الحج والعمرة، تحت عنوان (دليل الحج والعمرة).

حرص المركز في إصداره الجديد على إيصال معاني وأحكام الحج بلغة يسيرة تناسب مختلف القراء، بعيدًا عن الأسلوب التقليدي الذي يصعب على الكثيرين استيعابه، حيث تضمن الكتاب صورًا توضيحية تشرح كيفية أداء المناسك، بما يساعد الحجاج على تأدية فريضة الحج على الوجه الصحيح.

يذكر أن مركز الأزهر العالمي يصدر العديد من الكتب والدراسات والإصدارات المرئية التي تعالج القضايا التي تهم المسلمين في مختلف أنحاء العالم، وذلك انطلاقًا من دوره في بيان الأحكام الشرعية والقضاء على فوضى الإفتاء ونشر صحيح الدين الإسلامي.

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