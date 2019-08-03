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رياضة

استعدادا لـ دوري القسم الثاني.. المريخ البورسعيدي يخوض وديتين أمام الباطن السعودى وشبان بدواى

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:45 م
صدى البلد
عبدالله هشام
قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ بقيادة أشرف خضر، خوض مباراتين وديتين الأسبوع الجاري،استعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني .

ويخوض فريق الكرة مباراة ودية يوم الثلاثاء المقبل،أمام فريق الباطن السعودي بعدها يواجه فريق شبان بدواي أحد فرق دوري القسم الثالث يوم الخميس المقبل.

جدير بالذكر أن فريق المريخ البورسعيدي يدخل معسكرا مغلقا في الأكاديمية البحرية ولم يتم الاستقرار بشكل كامل على موعد بدء المعسكر .

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