شقلقيل أفقر قرية في أسيوط ترى النور.. خطة لتطويرها وغرس 100 شجرة زيتون

"شقلقيل" قرية أسيوطية يقطنها نحو 10 آلاف مواطن، تربعت على عرش القرى الأكثر فقرا بمحافظة أسيوط، إذ تحتل المركز الأول على مستوى محافظة أسيوط والثالث على مستوى الجمهورية ضمن القرى الأكثر فقرا ، وجاءت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة" لتنتشل القرية من ظلمات الفقر وتسلط عليها أنظار المسئولين والمجتمع المدني حتى يحيا سكانها حياة كريمة، إذ كانت القرية تفتقر إلى جميع الخدمات الأساسية طوال سنوات مضت إلا أن الوضع تغير بعد تظافر جهود المحافظة وجامعة أسيوط لتطوير القرية ومدها بالخدمات.



قال المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، إنه تم البدء فى عدد من الإجراءات والخطوات التنفيذية بشان تطوير قرية شقلقيل، والتي تحتل المركز الأول على مستوى المحافظة في القرى الأكثر فقراَ والمركز الثالث على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع جامعة أسيوط لوضع نموذجا علميا من أجل تحقيق تطوير شامل داخل القرية وتحويلها إلى قرى نموذجية، ومن جانبه استعرض المهندس نبيل الطيبي عددا من التوصيات والمقترحات، والتي تضمنت حصر عائلي لكل القرية لعدد الأميين والمتعلمين من أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة ، وكذلك عمل لفتات و حملات توعية لتأكيد على أهمية القراء و الكتابة فى عملية تطوير القرية، والتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لتعرف على أسباب وقف الفيزات تكافل وكرامة الخاصة بأبناء القرية، مشيراَ إلى أنه يتم العمل فى الوقت الحالي على مخاطبة عدد من المؤسسات والوزارات بشان تخصيص قطعة ارض لبناء مجمع خدمات متكامل داخل القرية.



وأشادت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالعمل المتعاون والمتكاتف والقائم بين الجامعة وكافة الأطراف فى المحافظة من اجل تحقيق إستراتيجية الدولة فى تحسين الخدمات المتاحة للمواطنين وتنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة والهادفة توفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن، مؤكدة أن إدارة الجامعة تحت قيادة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة تحرص على توفير كافة السبل والآليات المعاونة لخطة الدولة في دعم وتنمية المناطق الأكثر احتياجًا وخاصة القرى والعشوائيات، وذلك من خلال توحيد الصف وتكاتف الجهود مع عدد من المؤسسات المجتمع المدني والقيادات التنفيذية والشعبية والمواطنين داخل محافظة أسيوط ، مشيرة إلى أن الجامعة تبنت في الآونة الأخيرة مبادرة رائدة " صنايعية مصر " والتي توفر ورش عمل وتدريبات لكافة الحرف الفنية التى تساعد المواطن في تحقيق دخل مناسب ومشروعات صغيرة تسهم في بناء أولى خطوات التنمية والتي سوف يتم استغلالها في تنمية وتطوير قرية شقلقيل.



وأوضحت الدكتورة مها غانم، أن هناك إجراءات لوضع خطة ذات جدول زمني يبدأ بالتنمية البشرية والتدريب على المشروعات الصغيرة مع بحث إمكانية إنشاء مجتمعي خدمي لمختلف المجالات مع مختلف الوزارات والتواصل مع وزارة الري وذلك لتعظيم الاستفادة من المساحات المهدرة في تطوير الخدمات المقدمة.



وأشارت غانم إلى بدء زراعة 100 شتلة من أشجار الزينة والثمار المتنوعة بقرية شقلقيل ضمن البرنامج الذي أعدته الجامعة للمساهمة فى تطوير ورفع مستوى الخدمات بالقرية.



وأضاف المهندس ياسر عمر رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن قرية شقلقيل تُعد من القرى الأصيلة في أبنوب والتي تتمثل مشكلتها الرئيسية فى عدم وجود أراضى أملاك الدولة بها مما أصبح هناك صعوبة كبرى فى إقامة مشروعات ضمنية على أرض شقلقيل ، كما أوضح أن تنمية قرية شقلقيل يأتي على رأس أولويات المحلة الحالية والتي تسعى فيها الدولة إلى تطبيق خطتها فى تحقيق التنمية المستدامة ودعم القرى والمناطق الأكثر احتياجًا ، وفى هذا الصدد طالب المهندس ياسر عمر بضرورة تعاون المحافظة والوحدات المحلية مع الجامعة من أجل دراسة وبحث العديد من المشروعات التنموية ومنها تأهيل قرية شقلقيل وإتاحة فرص العمل لشبابها .

