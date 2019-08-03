الفصول الأربعة.. خطة إسرائيل الجديدة لشن حرب على غزة.. ردع حماس بارتكاب جرائم جديدة فى القطاع.. التدريبات عليها بدأت منذ مارس بمشاركة عشرات الكتائب.. والاحتلال يخشى الرد بضرب عمق تل أبيب

المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت" أليكس فيشمان:

الفصول الأربعة خطة أركان الاحتلال الجديدة لشن حرب على غزة

تشمل عملية عسكرية لكسر القوة العسكرية لـ حماس

تهدف ارتكاب جرائم حرب جديدة فى القطاع لردع المقاومة

التدريبات عليها بدأ في مارس الماضي بمشاركة عشرات الكتائب

سيكون الرد عليها ضرب العمق الإسرائيلي وتل ابيب فى المقدمة

كشف المحلل العسكري في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أليكس فيشمان، عن خطة جيش الاحتلال الإسرائيلي لشن حرب جديدة على قطاع غزة لردع حركة حماس والجهاد وتسمى خطة "الفصول الأربعة".وقالت الصحيفة إنه رغم الحروب العدوانية التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، لم تؤدى إلى هزم فصائل المقاومة، وهو ما دفع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، أفيف كوخافي، لتجهيز هذه الخطة لتوجيه ضربة حاسمة للفصائل، وفي مقدمتها حركة حماس.وأوضحت "يديعوت" أن شن حرب جديدة على غزة لهزم الفصائل مشروطة بارتكاب جرائم حرب، كالتي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في الحروب العدوانية السابقة، وخاصة في 2014.وأفادت الصحيفة بأن فصائل المقاومة تطورت من الناحية العسكرية وفي حالة شن أى حرب سيتم توجيه ضربات إلى الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وبضمنها منطقة تل أبيب، ما سيقود إلى ضغط إسرائيلي داخلي وضغوط ممارسة عالمية وعربية لوقف الجرائم الإسرائيلية.وصرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد، خلال تخريج فوج طيارين، مؤخرا، بأنه ليس سلاح الجو فقط تغير بصورة جوهرية والعدو تغير أيضا، وخاصة في قطاع غزة ولبنان وقد تحول من خلايا إرهابية إلى جيش منظم بسرايا وكتائب وألوية.وتؤكد التقديرات السائدة في إسرائيل أن أي عدوان ضد غزة سيعيد الوضع إلى النقطة التي نشبت فيها الحرب، طالما لم يحصل أي تغيير للأزمة الإنسانية الكارثية في القطاع نحو الأفضل، ويتجاهل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجديد هذه الاعتبارات، ووضع الجيش الإسرائيلي، مؤخرا، خطة عسكرية أطلق عليها تسمية "الفصول الأربعة".وحسب المحلل العسكري للصحيفة، فإن رئيس شعبة العمليات، اللواء أهارون حليفا، وقائد الجبهة الجنوبية، اللواء هرتسي هليفي، أبلغا كوخافي، قبل أسبوعين، بأن مفهوم تفعيل القوات والخطة العسكرية للحرب في قطاع غزة جاهزة وجرى التدرب عليها.وأضاف أليكس فيشمان أن التدريبات على هذه الخطة بدأت في مارس الماضي، وشاركت فيها عشرات الكتائب، "التي يفترض أن تعمل داخل قطاع غزة في إطار عملية عسكرية لكسر القوة العسكرية لحماس، وقيادات الفرق والألوية العسكرية ذات العلاقة وإلى جانبهم، تدربت مئات الطائرات من أنواع مختلفة وكان أوجها قبل شهر، عندما نفذ سلاح الجو تدريبا شمل كافة الأذرع وتركز على قطاع غزة وإلى جانب كل ذلك جرت تدريبات على العمليات البحرية بأشكالها المختلفة وأي عنصر مراقبة من حماس رفع منظاره، في النصف سنة الأخيرة، كان بإمكانه أن يرى، في أي يوم خلال الأسبوع، كتيبة أو لواء من الجيش الإسرائيلي يتدرب على الحرب".وأوضح أليكس فيشمان أن "الصورة النهائية المطلوبة في نهاية العملية العسكرية، التي ستستمر لفترة محدودة، وبالتأكيد ليس 51 يوما مثلما حدث في الجرف الصامد عدوان 2014، هي التالية خمسة أو ستة ألوية حماس محطمة، معظم البنية التحتية العسكرية، صناعة السلاح، انتشار القذائف الصاروخية، القوة البحرية، القوة الجوية، مقرات القيادات ومعسكرات التدريب التابعة لحماس لن تكون موجودة، ومعظم قوات الجيش الإسرائيلي لا تكون موجودة داخل القطاع. ولا يوجد سيناريو يحتل فيه الجيش الإسرائيلي مدن غزة وغان يونس ورفح وأن يعود الحكم العسكري للجلوس فيها".ورجح أليكس فيشمان، استنادا إلى خطة "الفصول الأربعة"، أنه طوال العدوان الإسرائيلي على القطاع "ستحاول حماس، وعلى ما يبدو ستنجح أيضا، بضرب غوش دان منطقة تل أبيب، وشل جزء كبير من الاقتصاد الإسرائيلي، والتسبب بإخلاء سكان من غلاف غزة وإلحاق خسائر بشرية بين الجنود والمواطنين ولكن في نهاية الأمر ستقف حماس أمام وضع لا تكون ذراعها العسكرية موجودة كتنظيم مقاتل وفعال ولأن الجيش الإسرائيلي، بموجب مفهوم الحرب الجديد، لن يبقى داخل القطاع، فإنه لن تتطور حرب إرهاب وعصابات".