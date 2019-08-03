لتغيبهم عن العمل.. إحالة 15 طبيبا وصيدليا وممرضا للتحقيق بشبين القناطر..صور

شنت إدارة المتابعة بمجلس مدينة شبين القناطر حملة تفتيشية على الوحدات الصحية بطحانوب والكوم الأحمر لمتابعة سجلات الحضور والانصراف وسير العمل داخل الوحدات وذلك بناء على تعليمات الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية بالمرور والتفتيش المفاجئ على الوحدات والقطاعات الصحية والخدمية.



وقال غريب أحمد رئيس مدينة شبين القناطر إن الحملة اسفرت عن إحالة 15 طبيبا وصيدليا وممرضا واداريا للتحقيق لتغيبهم عن العمل.



وأضاف رئيس مدينة شبين القناطر أنه تم الشطب عليهم جميعا وإحالتهم للتحقيق لتغيبهم بدون إذن وعدم الاهتمام بعملهم فى الوحدات الصحية.



أكد رئيس المدينة أن لجان المتابعة بالمجلس بصدد عمل حملات دورية على الوحدات الصحية لمتابعة سير العمل بها على أكمل وجه.