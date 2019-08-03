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فيديوجراف| رسوم عقود الزواج والطلاق والتسعيرة الجديدة لـ توثيق الأوراق

السبت 03/أغسطس/2019 - 09:30 م
صدى البلد
عبد الرحمن سرحان - إعداد: إسلام عبد الهادي
قام مجلس النواب، خلال انعقاده الرابع، بتمرير مجموعة من التشريعات الهامة، من ضمنها ما يتعلق بزيادات رسوم توثيق الأوراق والشهر العقاري.

وأقر البرلمان، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مجموعة من الزيادات على رسوم تحصيل توثيق الطلاق والتوكيلات، وترجمة العقود.

من خلال الفيديوجراف تعرف على الأسعار الجديدة لـ توثيق الطلاق، إقرار إنقاص العدة أو الحضانة أو الرجعة، النفقة أو سقوطها أو تحملها، الإقرار بأي أمور زوجية، عمل توكيل زوجية أو إلغائه، توثيق عقود الزواج أو الطلاق إذا كان الطرفان أجنبيين، ترجمة العقود، قيد أو فسخ حق أو إشهار.

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