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أصل الحكاية

من أفضل لاعب عالميا إلى موقوف دوليا.. قصة إيقاف البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:12 م
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
محمد الصاحى
هداف الهدافين، قناص القناصين، ومرعب الحراس، رقم واحد في العالم.. كلها وغيرها الكثير ألقاب للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، وقائد المنتخب الأرجنتيني، صاحب الـ 5 كرات ذهبية كأفضل لاعب في العالم، والذي استحق بجدارة أن يلقب بـ «الأسطورة».

مسيرة الأسطورة الأرجنتيني صاحب الـ 32 عاما، لم تكن مزينة بالورد بقدر ما فيها من تحديات، والتي كان أخرها قرار اتحاد أمريكا الجنوبية بفرض عقوبة على البرغوث الأرجنتيني، وإيقافة لمدة 3 أشهر عن المشاركة في المباريات الدولية وغرامة 50 ألف دولار، بسبب اتهامه لمسئوولي الاتحاد بالفساد .

خلال شهر يوليو الماضي، ودع المنتخب الأرجنتيني، بطولة كوبا أمريكا بعد الخسارة من منتخب البرازيل المستضيف لتلك البطولة بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، في دور نصف النهائي، وفشل ميسي في حصد تلك البطولة لتضاف إلى سجل إخفاقاته الدولية مع المنتخب الأرجنتيني، والذي لم يقدم معه أي نجاح يذكر إلا الفوز بذهبية أولمبياد 2008 مع المنتخب الأوليمبي.
من أفضل لاعب عالميا
توديع المنتخب الأرجنتيني لبطولة كوبا أمريكا، دفع نجم راقصي التانجو، لتوجيه سيل من الاتهامات لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم "كونميبول"، بأنهم يمهدون الطريق لمنتخب البرازيل المستضيف للبطولة للتويج بها، وهو ما اسماه البرغوث الأرجنتيني بالفساد الذي يضرب اتحاد أمريكا الجنوبية.

لم تقتصر اتهامات ميسي لاتحاد أمريكا الجنوبية على لحظة الهزيمة من المنتخب البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ، لكنها استمرت حتى مع تتويج المنتخب الأرجنتيني، بالميدالية البرونزية، والذي لم يتواجد لحظة التتويج ليعلن بعدها أنه لم يتواجد في لحظة التتويج حتى لا يشارك في هذا الفساد الذي يضرب الاتحاد الأمريكي لكرة القدم.
من أفضل لاعب عالميا
غضب ليونيل ميسي وانفعاله عقب توديع بطولة كوبا أمريكا، برره الكثيرون بأنه غضب للبحث على المصلحة الشخصية خاصة وأنه لم يحقق أي انجاز يذكر مع منتخب "راقصي التانجو"، في حين كان يسعى للفوز بتلك البطولة لتضاف إلى سجله وترجح كفته في المنافسة على الكرة الذهبية، بعد الخسائر التي تعرض لها مع فريق برشلونة الإسباني هذا الموسم.

وخلال هذا الموسم فشل البرغوث الأرجنتيني من استعادة لقب دوري أبطال أوروبا الغائب عنه منذ 2015 بعد الهزيمة من فريق ليفربول الإنجليزي برباعية نظيفة، في إياب نصف النهائي، بجانب خسارة كأس ملك اسبانيا أمام فالنسيا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في حين لم ينجح إلا في تحقيق بطولة الدوري الأسباني.
من أفضل لاعب عالميا
قنابل مدوية من ميسي والنتيجة الآن إيقافه عن تمثيل منتخب بلاده لمدة 3 أشهر إلى جانب تغريمه 50 ألف دولار، ويمكن للاتحاد الأرجنتيني الاستئناف على قرار إيقاف ميسي خلال الـ 7 أيام المقبلة، وفقا للبيان الرسمي الذي نشره اتحاد أمريكا الجنوبية.

وفي حالة عدم تغيير الاستئناف من واقع القرار، فأن ميسي لن يشارك في أي مباراة رسمية أو ودية مع منتخب بلاده بداية من الثاني من شهر أغسطس وحتى الثاني من شهر نوفمبر المقبل.

خلال تلك الفترة لن يلعب المنتخب الأرجنتيني أي مباراة رسمية ولكنه سيلعب أكثر من مباراة ودية، أول مباراة رسمية لمنتخب الأرجنتين ستكون في العام الجديد، أي بعد نهاية إيقاف ميسي، وقتها سيشارك بشكل طبيعي مع التانجو.

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