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إزالة 547 حالة إشغال ثابتة ومتحركة للقضاء على العشوائيات بـ الدلنجات ..صور

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:24 م
رفع الإشغالات
رفع الإشغالات
جمالات الدمنهورى
وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقارير أسبوعية عن اعمال قسم الإشغالات بنطاق مدن ومراكز المحافظة والحملات اليومية والإجراءات التي يتم اتخاذها بالتنسيق مع شرطة المرافق للوقوف على مدى الانضباط ورفع الإشغالات من الشوارع.

وأكد هشام آمنة تطبيق وفرض سيادة القانون على المخالفين والقضاء على ظاهرة انتشار الباعة الجائلين التي تؤثر على الحركة المرورية للمواطنين وتعوق حالة الانسياب المرورى مع نقلهم للأسواق المخصصة لهم مراعاة لظروفهم.

وكشف تقرير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات خلال الفترة من 7/27 حتي 2019/8/1 عن رفع 547 حالة إشغال متنوعة عبارة عن ( حالات إشغال طريق بأماكن مختلفة وأشكال متنوعة ) قدرت قيمتها الإجمالية 3617 جنيهًا.
    
وشدد اللواء هشام آمنة على تكثيف تلك الحملات واستمرارها على مدار اليوم بجميع مدن ومراكز المحافظة والتنسيق مع شرطة المرافق لعدم عودة تلك الإشغالات مرة أخرى بعد إزالتها، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال  المخالفين وتحرير المحاضر القانونية لهم.
إزالة 547 حالة إشغال ثابتة ومتحركة للقضاء على العشوائيات بـ الدلنجات ..صور
إزالة 547 حالة إشغال ثابتة ومتحركة للقضاء على العشوائيات بـ الدلنجات ..صور
إزالة 547 حالة إشغال ثابتة ومتحركة للقضاء على العشوائيات بـ الدلنجات ..صور
إزالة 547 حالة إشغال ثابتة ومتحركة للقضاء على العشوائيات بـ الدلنجات ..صور
إزالة 547 حالة إشغال ثابتة ومتحركة للقضاء على العشوائيات بـ الدلنجات ..صور

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