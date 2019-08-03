شاهد .. أبرز لحظات حفل تخرج أول دفعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي

نشرت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أبرز اللحظات في حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب، والذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.



انطلقت فكرة البرنامج تنفيذَا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019، بهدف جمع الشباب الإفريقي بمختلف معتقداته تحت مظلة واحدة تهدف للتنمية والسلام.



وضمت الدفعة ١٠٠ خريج وخريجة، حيث مثل الدارسون في الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي ٢٩ دولة أفريقية، كما حضر حفل التخرج سفراء دول الاتحاد الأفريقي.