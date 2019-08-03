ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد .. أبرز لحظات حفل تخرج أول دفعة من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:05 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
نشرت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أبرز اللحظات في حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الدورى السابع للشباب، والذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انطلقت فكرة البرنامج تنفيذَا لإحدى توصيات منتدى شباب العالم 2018، وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي 2019، بهدف جمع الشباب الإفريقي بمختلف معتقداته تحت مظلة واحدة تهدف للتنمية والسلام.

وضمت الدفعة ١٠٠ خريج وخريجة، حيث مثل الدارسون في الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي ٢٩ دولة أفريقية، كما حضر حفل التخرج سفراء دول الاتحاد الأفريقي.

ترشيحاتنا

بـ مايوه أصفر.. نسرين أمين تثير الجدل بإطلالة جذابة على شاطئ البحر

كيف استقبل ميسي خبر إيقافه 3 أشهر ؟ ..صورة

هيرفي رينارد يصل الرياض لتولي تدريب المنتخب السعودي

3 لاعبين وحارس .. الأهلي يدعم الجونة بـ 4 من أبنائه

أحمد حمدي.. صداع جديد داخل الأهلي

شاهد.. لحظة اغتيال الناشط الفلسطيني الخميني في مخيم عين الحلوة بـ لبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وائل كفوري يكشف جوانب شخصيته لوفاء الكيلاني في برنامج تخاريف.. الليلة

بلوزة بكتف واحد وبنطلون غريب.. شاهد أحدث إطلالة لـ بسمة بوسيل

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي