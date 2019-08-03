أصالة تحتفل بـ عيد ميلاد عبد المجيد عبد الله على طريقتها الخاصة

احتفلت الفنانة أصالة بعيد ميلاد الفنان عبد المجيد عبد الله على طريقتها الخاصة.





ونشرت أصالة صورة عبد المجيد عبد الله عبر حسابها الخاص على "تويتر".





وكتبت أصالة على الصورة "كل سنة و انت بصحة و عافية يا أطيب القلب".





على جانب آخر، تخوض أصالة لأول مرة التمثيل من خلال مشاركتها كضيفة شرف فى فيلم "ولاد رزق 2" المقرر أن يشارك به فى موسم عيد الأضحى المقبل.





وفيلم أولاد رزق 2 من بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، نسرين أمين، وإخراج طارق العريان.



