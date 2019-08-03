أفغانستان: القبض على عنصر من طالبان تنكر في زي امرأة

أعلنت السلطات الأفغانية اليوم، السبت، أنها ألقت القبض على مسلح ينتمي لحركة طالبان متنكر في زي امرأة في مقاطعة جازني جنوب شرقي أفغانستان.



وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية في بيان أوردته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن الوحدة الخاصة التابعة للشرطة الوطنية نفذت عملية في منطقة قرة باغ مساء أمس، الجمعة، وأنها ألقت القبض على المسلح خلال محاولته الفرار من المنطقة.



وأعلنت الوزارة أن القوات الخاصة صادرت 3 أسلحة كانت بحوزة المسلحين المحتجزين، غير أن حركة طالبان لم تعلق على هذه الأنباء حتى الآن.