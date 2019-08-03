معلم يحاول اقتحام لجنة دبلومات بالقوة ويتعدي لفظيا على رئيسها

أدى طلاب شهادة إتمام الدراسة الدبلومات المدارس الفنية "صناعي وزراعي وتجاري وفندقي" صباح اليوم السبت امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2018/2019.



وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن جميع المنتدبين للجان الامتحانات حضروا لمراجعة الأوراق الامتحانية في المواعيد المحددة لكل منهم، ومراجعتها وتحرير محاضر تفيد (بعدم وجود) أخطاء مطبعية أو فنية، وأن زمن الإجابة وفقًا لما ورد في جداول الامتحانات.



وتلقت غرفة عمليات التعليم الفني عدة ملاحظات لم تؤثر على سير العملية الامتحانية، أبرزها: قيام طالب بمحافظة المنيا بتصوير امتحان مادة التسويق ونشره على جروب "واتس آب" وتم التحفظ علي موبايل الطالب واستدعاء الشئون القانونية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.



وفي محافظة الغربية تم الاشتباه في الصورة الموجودة في بطاقة تحقيق الشخصية لطالب وتم استدعاء الشئون القانونية، وبالتحقيق مع الطالب ثبت أنه نفس الشخص وتم حفظ التحقيق، وبمحافظة الفيوم قام معلم لغة عربية بمحاولة دخول اللجنة بالقوة والتعدي اللفظي على رئيس اللجنة وتم استدعاء الشئون القانونية للتحقيق في الواقعة وإبلاغ الشرطة وعمل محضر بالواقعة.