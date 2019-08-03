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بث مباشر.. اندلاع مظاهرات الأسبوع 38 لـ السترات الصفراء في باريس

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:20 م
مظاهرات السترات الصفراء
مظاهرات السترات الصفراء
على صالح
خرج متظاهرو السترات الصفراء اليوم السبت، إلى شوارع باريس للاحتجاج على سياسات الحكومة الفرنسية، في الأسبوع الثامن والثلاثين على التوالي. 

ووفقا للإحصاءات الرسمية، انضم أكثر من 23000 في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.


وبدأت موجة المسيرات الصفراء في فرنسا في منتصف نوفمبر بسبب الزيادات المقررة في ضرائب الوقود، في حين أن الحكومة الفرنسية قد تخلت عن خططها لرفع الضرائب المفروضة على الوقود وأدخلت تدابير أخرى لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وما زال المتظاهرون يخرجون إلى الشوارع في جميع أنحاء فرنسا في نهاية كل أسبوع للتظاهر للتعبير عن استيائهم من سياسات الحكومة.

وسار عشرات الآلاف اليوم السبت في شوارع فرنسا، منذ أن بدأت الحركة في نوفمبر الماضي، وقد أعرب المتظاهرون عن مخاوف مختلفة للاحتجتاج على زيادة الضرائب على الوقود وعدم المساواة في الدخل.

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