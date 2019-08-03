بث مباشر.. اندلاع مظاهرات الأسبوع 38 لـ السترات الصفراء في باريس

خرج متظاهرو السترات الصفراء اليوم السبت، إلى شوارع باريس للاحتجاج على سياسات الحكومة الفرنسية، في الأسبوع الثامن والثلاثين على التوالي.





ووفقا للإحصاءات الرسمية، انضم أكثر من 23000 في الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد في نهاية الأسبوع الماضي.



