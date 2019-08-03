زلزال إندونيسيا العنيف.. مصرع 4 أشخاص وإجلاء أكثر من ألف آخرين



وقال المتحدث باسم وكالة اجوس ويبوو، اليوم إن ثلاثة أشخاص توفوا متأثرين بأزمات قلبية بينما هز الزلزال القوي المنطقة.





وأضاف إن شخصًا آخر سقط ميتا أثناء محاولته الفرار من منزله عندما حدثت الهزة، و أن أربعة أشخاص آخرين أصيبوا وتضرر أكثر من 200 مبنى، وتم تدمير نحو 13 منزلاً.





وتابع أن أكثر من 1000 شخص، الذين تم إجلاؤهم في وقت سابق إلى ملاجئ مؤقتة، عادوا إلى ديارهم بعد أن أقنعتهم السلطات أن المناطق المتضررة الآن آمنة









لقى أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب العديد إثر هزة أرضية عنيفة ضربت جزيرة جاوا الإندونيسية المكتظة بالسكان، ما أدى إلى تحذير من حدوث تسونامي، حسبما ذكرت وكالة الكوارث الوطنيةووفقا لوسائل الإعلام في جاكرتا، دفع الزلزال الذي بلغت قوته 6.9 درجة وضرب الجزيرة مساء يوم الجمعة، السكان إلى الفرار إلى مناطق مرتفعة، بينما هرب كثيرون في العاصمة جاكرتا إلى الشوارع.وحذر مسؤول من وكالة الكوارث الوطنية في إندونيسيا، اليوم السبت، من أن الزلزال قد يتسبب في حدوث تسونامي يصل ارتفاعه إلى ثلاثة أمتار، ولكن تم رفع حالة التأهب بعد عدة ساعات.