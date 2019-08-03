لحماية التلاميذ.. مطالب بتنفيذ كوبري مشاة بنجع خيربة في قنا

طالبت مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا بضرورة تنفيذ كوبري مشاة بنجع خيربة حفاظا على حياة التلاميذ.





تلقى مكتب شكاوى المواطنين بالمؤسسة ماورد اليه من شكاوى أهالى قرية نجع خيربة التى تنقسم إلي نجعين نجع خيربة الغربي ونجع خيربة الشرقي وبعض النجوع الأخري مثل نجع خليفة ونجع العرب البقاليل، ويوجد 2 مدرسة شرقي السكة الحديد في نجع خيرية الشرقي كما يوجد عدد كثير من نجع خيرية الغربي يقوم بالذهاب للمدرستين نظرا لعدم وجود مدارس بنجع خيربة الغربي والذين يتضررون من وجود المدارس على الجانب الاخر من شريط السكة الحديد وقامت المؤسسة منذ اكثر من عام بالتواصل مع الجهات المعنية.



