رئيس الجالية المصرية بالمدينة المنورة يكشف آخر استعدادات المملكة لموسم الحج

قال أحمد زكي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية ورئيس الجالية المصرية بالمدينة المنورة، إنهم متواجدون مع الحجاج المصريين بشكل دائم ومستمر، ويتم تقديم جميع الخدمات لكبار السن والمرضى.



وأضاف أحمد زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية ماجدة بدوي في برنامج "60 دقيقة لايف" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن المملكة العربية السعودية وفرت جميع التجهيزات والتسهيلات لخدمة ضيوف الرحمن.



وأكد رئيس اتحاد المصريين بالمملكة العربية السعودية، أن أي حاج أو معتمر يتعرض لأي وعكة أو أزمة صحية يعالج على نفقة المملكة، فضلا عن توفير قوافل طبية على أعلى مستوى في كل المناسك، مشيرا إلى أن السعودية تقدم خدمات إضافية لجميع الحجاج.