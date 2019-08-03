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أخبار البلد

ضبط مستلزمات طبية وجراحية مهربة مع راكب مصري في مطار القاهرة

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:48 م
صورة من الضبطية
صورة من الضبطية
نورهان خفاجي
تمكن رجال الجمارك بالإدارة الثانية بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة عصام محمدين، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب مستلزمات طبية وجراحة الأسنان مع راكب مصري قادما من تركيا.

وقالت مصادر جمركية، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط التركية القادمة من إسطنبول، تم الاشتباه فى راكب مصرى قادم من تركيا، وبتفتيش حقائبه تبين وجود 300 دعامة خاصة بزراعة الأسنان مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه، وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة 500 ألف جنيه.

وقرر جمال عبد الفتاح، مدير عام مبنى جمارك الركاب رقم 3 بمطار القاهرة، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات، وتحرير محضر تهرب جمركي.

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