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محافظات

محافظ كفرالشيخ: طرح استكمال إنارة طريق الكوبري الأزرق - سيدي غازي

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:02 م
صدى البلد
محمود زيدان
أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، القرار رقم ١٣٥٢٦ لسنة ٢٠١٩، بطرح استكمال إنارة جزء من طريق الكوبرى الأزرق، دقميرة، سيدى غازى، برئاسة عاطف فاروق حسن، سكرتير عام بالوحدة، وعضوية كل من المدير المالي، مدير التخطيط العمراني، مندوب العقود، مندوب الحسابات، وكيل الشئون القانونية، فنى بالكهرباء. 

كما اعتمد تشكيل لجنة البت لعملية استكمال إنارة طريق الكوبرى الأزرق، دقميرة، سيدى غازي، برئاسة ناهد كمال إبراهيم، نائب رئيس المدينة، وعضوية مهندس تنظيم المدينة، مدير الشئون القانونية، مندوب الحسابات، مندوب العقود، مندوب مالي، مندوب الكهرباء). 

وبلغت إجمالي التكلفة مليون و ٥٠٠ ألف جنيه.

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