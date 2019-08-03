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فن

أنباء عن خروج فيلم تامر حسني من سباق العيد

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:54 م
صدى البلد
قسم الفن
ترددت أنباء حول خروج فيلم الفنان "تامر حسني" من موسم عيد الأضحي 2019 لعدم إكمال عملية المكساج والمونتاج وعدم الاستقرار علي اسم الفيلم النهائي ويؤكد هذه الأنباء عدم ترويج تامر حسني حتى الآن لفيلمه الجديد.


الفيلم يشارك فى بطولته زينة وخالد الصاوى ومن تأليف محمد عبد المعطى وإخراج سعيد المارق.


وكان تامر حسني أحيا حفله الغنائي أول أمس الذي أقيم بالساحل الشمالي، وسط حضور عدد ضخم من عشاقه ومحبيه، حيث لُقبت الحفل بالأكثر جماهيرية وحضورا بين حفلات الساحل بموسم الصيف.

قدم حسني، على مدار ساعتين مجموعة من أبرز أغانيه القديمة وأغاني ألبومه الأخير "عيش بشوقك"، وحرص تامر، على تلبية رغبة الجمهور في التقاط الصور التذكارية معهم.

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