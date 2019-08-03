الدفع بـ69 سيارة إسعاف استعدادا لعيد الأضحي في بني سويف

اعتمد محافظ بني سويف المستشار هاني عبد الجابر خطة المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك 1440هــ/ 2019 والتي تضمنت خطط عمل القطاعات الخدمية والمرافق خلال العيد بشأن تأمين المرافق والخدمات الحيوية وتوفير الأجواء والتيسيرات المطلوبة والواجب توافرها للمواطنين في هذه المناسبة السعيدة .



وشملت خطة الاستعدادات لعيد الأضحى في قطاع الصحة تكثيف حملات المرور على المحلات والشوادر ومصانع إنتاج اللحوم وثلاجات حفظ اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض من اللحوم واحتفاظها بخواصها الطبيعية وأخذ عينات لإرسالها للمعامل، وتنظيم حملات بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية المطلوبة للمنشآت الغذائية وكذا الشهادات الصحية للعاملين بتلك المنشآت.



وشملت الخطة تشديد الرقابة على الباعة الجائلين واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة وجود أية مخالفات،وتشديد الرقابة الصحية على سيارات نقل اللحوم البلدية والأحشاء من المجازر إلى محلات الجزارة للتأكد من صلاحيتها.



كما تضمنت خطة الصحة أيضا التأكيد على توافر جميع أدوية الطوارئ بمخازن المديرية والمستشفيات والإدارات، وتوافر أملاح:المياه والجلوكوز والرينجرز، وأدوية الأمراض المزمنة من الضغط والسكر وكافة المستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تشكيل غرفة وقائية بإدارة الطب الوقائي والإدارات الصحية لاستقبال بلاغات الأمراض المعدية،وتوفير كميات كافية من أكياس الدم ومشتقاته وتوفير عدد من الأسرة الداخلية بالأقسام الداخلية ذات العلاقة بالطوارئ.



وشملت التشديد علي مناوبات الأطباء وأطقم التمريض مع وقف جميع الأجازات والراحات خلال العيد،علاوة على مراجعة خرائط الميادين والبؤر الساخنة للأحداث وأماكن التجمعات وتحديد مستشفيات الإحالة، والتنسيق مع المستشفى الجامعي لإحالة الحالات التي بحاجة لتخصصات غير موجودة بمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.



واستعد مرفق إسعاف بني سويف بخطة محكمة لاستقبال العيد تضمنت تأمين الخدمات الإسعافية من خلال رفع درجة الاستعداد ومنع الأجازات والأذونات ،ووضع السيارات في حالة استنفار خارجي وانتشار حر، وإلزام جميع المشرفين بالتواجد في أماكنهم والربط اللاسلكي الداخلي مع طوارئ مديرية الصحة والنجدة والحماية المدنية والمرور وتجهيز سيارات الإسعاف وتزويدها بالأوكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات وتوزيعها لتغطية كافة مراكز ومناطق المحافظة.



وانتهى المرفق من تجهيز 69 سيارة إسعاف موزعة بواقع: 30 سيارة اسعاف لمركز ومدينة بني سويف، و5 سيارات بدائرة مركز ومدينة الواسطى،و7 سيارات لمركز ناصر، و7 سيارات لمركز إهناسيا، و8 سيارات لمركز ببا، و6 سيارات لمركز سمسطا، و6 سيارات لمركز الفشن ، فضلًا عن إمكانية الاستعانة بسيارات إسعاف من محافظات (القاهرة، الجيزة، الفيوم ،المنيا) عند الضرورة.