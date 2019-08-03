بعد احتفال جوجل بذكرى ميلادها الـ73 بعد وفاتها.. هاشتاج مديحة كامل يتصدر تويتر

دشَّن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #مديحة كامل وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي:



‏‎#مديحة_كامل

لم أحترم ممثلة معتزلة مثل احترامي للنجمة مديحة كامل

بعد اعتزالها الفن وارتدت الحجاب وأقبلت على دينها

ولنا في موتها قصة جميلة

صلت الفجر جماعة مع ابنتها وزوجها وماتت صائمة وهي ممسكة بالمصحف في يدها

رحم الله مديحة كامل وسامحها وادخلها جنات النعيم





‏‎#مديحة_كامل🌹

الله يغفر لها ويرحمها كم كانت جميلة



‏اعشقها ♥️♥️ ‎#مديحة_كامل



‏حياتى مديحة، الجمال والبساطة والموهبة الجبارة والابداع والعيون اللى بتتكلم لوحدها والجاذبية والروح الحلوة والرقة وطيبة القلب 😍 😘 💫 🎂

بحبك 💜

‎#مديحة_كامل ✌️



واحتفل جوجل اليوم بالذكرى الـ 73 لميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل والتي رحلت عن عالمنا في الـ 13من يناير عام 1997 بعد اعتزالها الفن عام 1992 وقدمت العديد من الأعمال والأدوار الهامة في تاريخ السينما المصرية.

