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إصابة شخصين في حادث دهس بمحيط مقابر غرب بلفاست في أيرلندا

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:51 م
حادث الدهس غرب بلفاست
حادث الدهس غرب بلفاست
على صالح
ذكرت خدمة الشرطة في أيرلندا الشمالية (PSNI) أن رجلين قد أصيبا في حادث دهس، اليوم السبت، خارج مقابر غرب مدينة بلفاست، بعد أن اقتحمت سيارة يقودها رجل حشدا من الجمهور

وتلقت شرطة بلفاست تقرير عن اصطدام سيارة بعدد من الأشخاص على طريق ويتيروك بعد الساعة 12 مساءً، فيما لم يتضح دافع الرجل الذي ارتكب الحادث حتى الآن، ولم ترد معلومات إضافية من قبل الشرطة.

وكانت السلطات الايرلندية قد افتتحت مقبرة مدينة بلفاست في الأول من أغسطس عام 1869 كأرض دفن متعددة الطوائف لسكان البلدة الفيكتورية سريعة النمو في ذلك الوقت.

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