تموين بني سويف يستعد للعيد بشوادر أضحي مبارك في 7 مدن بالمحافظة

استعدت مديرية التموين ببني سويف لعيد الأضحى المبارك بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات و تكثيف الحملات التموينية على المخابز والأسواق، ووقف الإجازات للمفتشين والمخابز ومتابعة العمل بالمطاحن خلال أيام العيد.



فيما تم التنسيق مع الشركة المصرية لتجارة الجملة لتوفير احتياجات المحافظة من جميع اللحوم بأنواعها ليتم عرضها وبيعها للمواطنين بجميع فروع الشركة،وكذلك جميع أنواع السلع الغذائية واحتياجات المحافظة من اللحوم المجمدة التي سيتم بيعها من منافذ البيع بالشركة للمواطنين وعمل شوادر أمام فرع المصرية بشارع صلاح سالم وكذلك أمام هايبري الواسطى اهناسيا.



كما تم إقامة شادر" أضحى مبارك" لبيع اللحوم بجوار الصالون الأخضر بمدينة بني سويف في الفترة من 1 إلى 10 أغسطس الحالي ،علاوة على شوادر مماثلة بباقي مراكز المدن ، وذلك بالاشتراك مع الطب البيطري والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة لبيع اللحوم بأسعار تتراوح من 90 إلى 100 جنيه للكيلو ، وتوفير اللحوم والكبدة بمنافذ أمان بسعر 40 جنيه للكبدة و61 جنيه للحوم المفرومة .



علاوة على توافر السلع بمنافذ الجمعيات الاستهلاكية بكل من ( شريف باشا، جمعية ربات البيوت بمدينة بني سويف ، والجمعيات الاستهلاكية بالفشن وببا والواسطى ، والمنافذ المتنقلة التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية والبالغ عددها 20 سيارة ، ومنفذين للشركة المصرية لتجارة الجملة و4 منافذ متحركة لشباب الخريجين تابعة للمنافذ التسويقية لوزارة التموين محملة باللحوم والدواجن.



وفي مجال المواد البترولية سيتم متابعة عمل محطات الوقود لضمان عدم حدوث اختناقات خلال العيد ، والمرور على محطات تعبئئة البوتاجاز مع الإشراف على عملية التوزيع بواسطة مفتشي التموين ومراقبة الموزعين وشباب الخريجين ، وكذا متابعة وصول الكميات الواردة من البنزين والسولار والإشراف على توزيعها بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية ، مع مراقبة الحالة التموينية بشكل عام والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة من السلع لمتابعة تطبيق منظومة توزيع الخبز الكروت الذكية وتوفير كافة السلع بأنواعها للمواطنين خلال أيام العيد .