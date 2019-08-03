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معقل سوخوي 22.. مقتل 20 عسكريا في انفجار غامض بـ مطار الشعيرات السورى

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:01 م
صدى البلد
عرفة البنداري
قالت تقارير إخبارية سورية إن حوالى 20 عسكريا على الأقل لقوا مصرعهم من جراء الانفجار الذي وقع في مطار الشعيرات السوري.

وقالت وكالة الانباء السورية الرسمية إن انفجارا وقع في مطار الشعيرات نتيجة خطأ فني خلال نقل ذخيرة منتهية الصلاحية.

وأشارت الوكالة إلى أن الانفجار أسفر عن ارتفاء عدد من الشهداء، بحسب قولها.

ومطار الشعيرات هو مطار عسكري يقع قرب قرية الشعيرات في شرق محافظة حمص، ويعتبر المطار الأساسي لطائرات السوخوي 22 ويحتوي على 40 حظيرة اسمنتية، ومدرجي إقلاع بطول 3 كيلومتر، بالإضافة لدفاعات جوية من طراز سام 6. وتتمركز فيه قيادة الفرقة الثانية من الجيش السوري.

وفي 7 ابريل 2017، قامت الولايات المتحدة بأمر الرئيس دونالد ترامب بقصف المطار بـ 59 صاروخ توماهوك، وأصيب المطار بأضرار كبيرة فى الارواح والعتاد.

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