في 10 خطوات.. فن التعامل مع المراهقين لتخطي أصعب مراحل حياتهم

قالت خبيرة الاتيكيت شيريهان الدسوقي، إن سن المراهقة قديما كان يبدأ من 12 أو 13 سنة أما حاليا فيبدأ من 9 سنوات، نظرا لتغيير الزمن والأطعمة والهرمونات فكيف تتعامل مع ابنائك المراهقين بالإتيكيت؟، هناك 10 خطوات للتعامل معهم وتتمثل في:



1- سن المراهقة هو سن التذبذب في المشاعر أحيانا نجد الطفل المراهق أصبح عاقل وهادي وأحيانا نجده يلعب كطفل صغير، ومحتفظ ببراءته وطفولته فهنا يجب على الأم والأب الانتباه لشخصيتهم.



2- ليس من الإتيكيت التعامل بسخرية لمشاعر أبنائهم المراهقين لأنهم سيكونون حساسين جدا بسبب التغيرات الجسمانية الطارئة عليهم.



3- أهمية التواصل مع أبنائك في هذه الفترة الحرجة حتى أضمن ثقتهم وبذلك يحكون لي كل تفاصيل حياتهم سواء كبيرة أو صغيرة وانصحهم بحب وحزم حتى لا ينساقوا خلف آراء خارجية تؤثر على حياتهم وأخلاقهم ومستقبلهم.



4- ليس من الإتيكيت ابدا عقاب الابن المراهق بالضرب لأنه يترك اثر نفسي سلبي كبير بشخصيته وفي الغالب ممكن أن يصدر منه تطاول عليكي أو إمساك يدك بعنف وهنا تحدث صدمه وفجوة بين الأهل والأبناء ويكون المراهق تعلم العنف دون وعي مننا فممنوع الضرب والإهانة اللفظية لأولادنا.



5- المراهق يحتاج لإشباع احتياجاتهم المعنوية من حب ورعاية وتقدير لذاته ورأيه اكتر من الاهتمام باحتياجاتهم المادية كالأكل والشرب ومصروفه.



6- ( ثقافة التقليد) حيث أن سن المراهقه كل طفل يحب شخصيه معينه كممثل أو مغني مشهور ويقلدها حرفيا باللبس والهيئة وطريقة الكلام لذلك يجب علي الأم والأب بطريقه غير مباشرة بتوجيهه ام يتقبل نفسه ويحترم ذاته وترسخ بداخله أن لكل فرد ظروفه وقدراته وان لكل انسان بصمته الخاصة.



7- يجب تعليم أبنائنا المراهقين المسئولية فربما ترين ابنك مهما كبر صغير والحقيقة أنه ليس كذلك، كوني ذكية واسمحي له بتحمل بعض المسئوليات التي يمكنه تحملها، فبذلك تزيد ثقته بنفسه وهذا مهم جدا.



8- لست وحدك تربين ابنك وتؤثرين فيه ،هناك أصدقاؤه ومدرسته والشارع والتلفزيون، والإنترنت طبعا لا تستطيعين أن تمنعيه منهم فحاولي معرفة كل شئ عن ابنك وبنتك المراهقين بحذر وذكاء فالمنع ليس حلا لأنهم يكونوا في هذه المرحلة أكثر عندا.



9- هل تتذكرون انفسكم عندما كنتم في سن المراهقه ،ونغلق الباب علي أنفسنا لنجلس بمفردنا نستمتع بالموسيقى أو نكتب أو نفكر أو حتي نتكلم مع اصدقائنا في التليفون ،اتركي لإبنك أو بنتك حريته ومساحته الشخصية ولا تكوني مصدر أوامر طول الوقت.



10- أهم نصيحة في سن المراهقه هي إشغال وقت الفراغ لدى أبنائكم بشئ مفيد فتستغل طاقته ونضوجه في تعلم الرياضة أو في كورسات تقوية باللغة ليتقدم مستواه بدلا من أن يصبح وقت الفراغ مشكلة نعاني من نتائجها فيما بعد.