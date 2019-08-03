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فرج عامر: مشروع صكوك الأضاحي للأوقاف مبادرة غير مسبوقة للتكافل المجتمعي

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:45 م
صكوك الاضاحي
صكوك الاضاحي
عبد الرحمن محمد
أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن مشروع صكوك الأضاحي الذي تقوم به وزارة الأوقاف حقق نجاحات كبيرة لعدة أسباب في مقدمتها: ثقة المصريين في أن أموالهم تذهب لواحد من المشروعات الاجتماعية والإنسانية المهمة، والتي تؤكد أن مبدأ التكافل المجتمعي بين المصريين من المبادئ الراسخة في وجدان وقلوب كل المصريين.

وأضاف محمد فرج عامر في تصريح له: إن السبب الثاني لنجاح هذا المشروع هو ثقة القائمين على تنفيذه بقيادة الدكتور وزير الأوقاف، مؤكدًا أنه منذ بدء هذا المشروع لم نر أو نسمع عن واقعة فساد واحدة تم ارتكابها في مشروع صكوك الأضاحي، وهو ما كشف عن أصالة معدن الشعب المصري العظيم واستمراره في المساهمة في مثل هذه المشروعات والمبادرات الاجتماعية والإنسانية التي لم تشهدها مصر إلا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال محمد فرج عامر إن مشروع صكوك الأضاحي واحدًا من أهم المشروعات المجتمعية القائمة على مبدأ التكافل المجتمعي ومساعدة القادرين لغير القادرين بصورة إنسانية رفيعة المستوى.

مؤكدًا أن هذا المشروع وإقبال المصريين على شراء صكوك أضاحي الأوقاف بهذه القوة أكد للعالم كله أن هناك ثقة كبيرة وغير مسبوقة خاصة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بين المصريين وجميع مؤسسات الدولة الوطنية .

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