موجز التوك شو.. الأرصاد تكشف حالة الطقس.. وكارمن سليمان: أتمنى حضور مؤتمرات قادمة.. فيديو

تصدرت عدة موضوعات، برامج التوك شو خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، حيث ناقشت البرامج العديد من القضايا المهمة، وتمت استضافة عدد من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية.



وبسبب أحوال الطقس والحرارة المرتفعة في تلك الأيام احتلت أخبار الطقس الصدارة.



الأرصاد: الطقس مائل للحرارة بالوجه البحري وشمال الصعيد



قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إن الطقس اليوم يشهد انخفاضا في درجات الحرارة لتصل درجات الحرارة إلى 35 درجة بالقاهرة.



وأضافت «إيمان شاكر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أن الطقس مائل للحرارة بالوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد، لافتة إلى أن السواحل الشمالية من أفضل المناطق استمتاعا هذه الفترة.



وأشار وكيل مركز الاستشعار عن بعد، إلى أن شهر أغسطس يشهد ارتفاعا في نسبة الرطوبة لتصل الي 40 درجة نهارا و 80 درجة ليلا، لافتة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يمنحنا الشعور بالحرارة.



وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد، من الشبورة المائية على الطرق الزراعية والصحراوية والقريبة علي المسطحات المائية، مناشدة قائدي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة خلال فترة الشبورة او التواجد تحت اشعة الشمس المباشرة.









تعرف على أسباب ضعف عضلة القلب وطرق العلاج



استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر فضائية "الأولى"، اليوم السبت، تقريرا حول أسباب ضعف عضلة القلب وعلاجها.



وقال الدكتور محمد الفقي، رئيس قسم جراحة القلب بطب عين شمس ، إن مرض الشرايين التاجية من ضمن أسباب ضعف عضلة القلب.



وأوضح أن عدم تشخيص مرض الشرايين التاجية في الوقت المناسب أو مبكرا يحدث ضعف في عضلة القلب، لافتا إلى أن ضعف عضلة القلب يعد من الأمراض الخطيرة.



وأضاف أن هناك علاجات كثيرة تؤدي إلى تحسن عضلة القلب، منوها إلى ان هذه العلاجات في بعض الأحيان تكون أدوية أو منظمات لعضلة القلب في بعض الحالات أو تدخل جراحي أو تركيب دعامات من اجل إيصال دم كافي للشرايين و بالتالى عضلة القلب تتحسن.





بالصدمة الكهربائية.. مئات الأسماك تطير فى كنتاكي



عرضت فضائية يورونيوز، مقطع فيديو عن مئات من الأسماك تطير فوق الماء.



وأظهر الفيديو، قفز عدة مئات من أسماك الكارب الآسيوي في آن واحد في الهواء بسبب تعرضها لصدمة كهربائية بالقرب من سد باركلي في ولاية كنتاكي الأمريكية.



استخدمت دائرة الأسماك والحياة البرية الأمريكية الصدمات الكهربائية عمدًا لتحديد عدد أسماك الكارب وصيدها ونقلها إلى مكان آخر.



سمكة الكارب من الأنواع الغازية تطغى على الأنواع الأخرى من الأسماك تتكاثر بسرعة في البحيرات والأنهار خاصة في شرق آسيا، وتكثر أيضا في نهر دجلة والفرات والنيل والأمازون وتنتمي إلى عائلة الشبوطيات.







بعد غنائها في مؤتمر الشباب.. كارمن سليمان: سعيدة بمشاركتي وأتمنى حضوري في المؤتمرات القادمة





عرضت الإعلامية لميس سلامة فيديو يجمعها بالمطربة كارمن سليمان عقب غنائها في مؤتمر الشباب الوطني السابع.



وقالت الإعلامية لميس سلامة إن "مؤتمرات الشباب أصبحت من الأشياء التي اعتدنا عليها والجميع ينتظرها ويتفاعل معها في كل مؤتمر، خاصة أننا نشعر بحالة من البهجة والوطنية، فضلا عن الوجوة الشابة التي تظهر".



وأضافت لميس سلامة: «إنتي عملتي الأغنية بتاعت المؤتمر السابع للشباب خطيرة وفرحتينا وكملتي المؤتمر بصوتك الحلو».



وعلقت كارمن سليمان: «أنا مبسوطة جدا ويارب دايما أكون معاكم في كل المؤتمرات»







مفاجأة.. تخفيضات كبيرة بأسعار لحم الكندوز في عيد الأضحى



أكد صالح عبد الحميد، مدير إحدى السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في مبادرة "كلنا واحد"، أن الهدف الأساسي من المبادرة هو تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن وخفض أسعار اللحوم بالتزامن مع حلول عيد الأضحى.



وقال صالح عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، إن شرطة التموين تقوم بحملات تفتيشية على الأسواق والمتاجر يوميًا لمتابعة جودة المنتجات، وتاريخ الصلاحية، والتأكد من طريقة الذبح الآلي للأضاحي بإشراف من الطب البيطرى.



وكشف صالح عبد الحميد، عن توفير مبادرة "كلنا واحد"، اللحوم بعيد الأضحى بتخفيضات هائلة تصل إلى 89 جنيهًا لـ لحم الكندوز، والمفروم البلدى 84 جنيهًا، اللحم السودانى 74 جنيهًا، وذلك من خلال 649 فرعًا من سلاسل المحال الكبرى التجارية.



وأضاف صالح عبد الحميد، أن مبادرة "كلنا واحد" تمت عامها الثامن هذا العام التى تهدف لخفض الأسعار خاصة فى مواسم الأعياد لإدخال البهجة على نفوس المواطنين.







خمسة وخميسة.. عدوى فيروسية قاتلة تهاجمك بعد ذبح الأضحية



قال الدكتور محيي المصري، أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس، إن عادات كفوف دم الأضحية أو ما يسمى "خمسة وخميسة"، تنتج عنها مخاطر كبيرة وفيروسات قد تكون قاتلة في بعض الأحيان نتيجة العدوى.



وأكد محيي المصري، خلال استضافته ببرنامج "صباح الورد" والمذاع على فضائية "TEN" اليوم، السبت، أن ذبح الأضاحي في الشارع هو طريقة غير آدمية وتلطيخ اليد بالدماء يسبب البكتيريا نظرا لكونها مادة عضوية وقابلة للإصابة بالعدوى ونقلها للآخرين بالإضافة للتعفن والروائح الكريهة الصادرة عنها.



وكشف أستاذ السموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة عين شمس عن خطورة ذبح الأضحية فى الشارع ونشر دمائها في الشوارع، بالإضافة إلى الذهاب إلى السلخانة دون الكشف عن الأضحية وحالتها الصحية، والإصابة بالعدوى لنشر الكثير من الذباب ونقل العدوى.



وأضاف محيي المصري أن هناك عادة سيئة يداوم عليها الجزارون في عيد الأضحى وهي تعليق الذبائح بخطاف أمام محلاتهم لعرضها للبيع بعد ذبحها وتركها لساعات طويلة عرضة للحشرات والذباب لتنقل على الفور فيروسات فورية في ظرف ساعات أو خلال أيام قليلة لمن يتناولها.







