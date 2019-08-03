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محافظات

137 ساحة لـ صلاة عيد الأضحى في بني سويف و14 مترجما للغة الإشارة

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:45 م
صدى البلد
محمد عبد الحليم
استعدت مديرية الأوقاف ببني سويف برئاسة الدكتور محمد أبو حطب وكيل الوزارة بالمحافظة بتخصيص 137 ساحة لأداء صلاة العيد على مستوى مراكز المحافظة .

وأكدت المديرية أنه سيتم تجهيز وفرش هذه الساحات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية مع تجهيز الخطباء (أساسي واحتياطي) لكل ساحة من ساحات الصلاة .

وأضافت أنه سيتم توفير 14 متخصصا في ترجمة لغة الإشارة في 8 ساحات رئيسية على مستوى المحافظة، منها 2 بمدينة بني سويف (مسجد عمر بن عبد العزبز، مسجد أبو بكر الصديق شرق النيل) و6 ساحات بعواصم المدن الستة الأخرى، لشرح خطبة العيد ليتمكن ذوو الإعاقة السمعية من فهم مضمون الخطبة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وتكليفات القيادة السياسية في مجال تمكين ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة ، وضمن مبادرة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الأوقاف والتعليم لترجمة صلاة الجمعة بلغة الإشارة ببعض المساجد الرئيسية بواسطة مترجمى لغة الإشارة، والتي يشرف على تنفيذها إدارة شؤون الإعاقة بالإدارة العامة لخدمة المواطنين بالديوان العام للمحافظة ، وذلك أسوة بما تم سابقا في خطبة عيد الفطر المبارك.
137 ساحة لـ صلاة عيد الأضحى في بني سويف و14 مترجما للغة الإشارة
137 ساحة لـ صلاة عيد الأضحى في بني سويف و14 مترجما للغة الإشارة

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