المركز القومي للسينما يعلن عن أفيش الدورة الرابعة لملتقى رؤية لسينما الشباب

أعلن المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما عن أفيش الدورة الرابعة لملتقى رؤية لسينما الشباب والمقرر إقامتها في الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر المقبل.



من جانبه أعلن الدكتور خالد عبد الجليل أن حفلي الافتتاح والختام للملتقى سوف تقام فعالياتها بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية وأنه ولأول مرة يقام الملتقى بمشاركة دول عربية و بالتعاون مع الاتحاد العام للفنانين العرب ونقابة المهن السينمائية برئاسة النقيب "مسعد فوده" ،



ويستقبل المركز القومي للسينما حاليا الأفلام للمشاركة في الدورة الرابعة حتى 15 أغسطس القادم .





كما تقام على هامش فعاليات الملتقى محاضرات فنية للتصوير يقوم بها الدكتور "محسن أحمد" و كيفية الحصول على منح للمخرجة "هالة جلال" وفي الإخراج للدكتور " أحمد سمير فرج" و لتسويق المهرجانات للمخرجة نيفين شلبي و سينما الموبايل "لمحمد كرارة"



وسوف يضم الملتقى بجانب مسابقات السينما المستقلة أقسام السينما بالجامعات المصرية المختلفة.



يذكر أن الملتقى سيقام تحت إشراف عام لمدير التصوير الكبير د.سمير فرج وإدارة الأستاذة صفاء مراد.المركز القومي للسينما يسدل الستار عن افيش الدورة الرابعة لملتقى رؤية لسينما الشباب