حركة تنقلات محدودة بمديرية أمن المنوفية

أصدر اللواء محمد ناجى أباظة، مدير أمن المنوفية، حركة تنقلات داخلية، شملت تعيين العميد محمد جلال مأمورا لمركز قويسنا.



كما تم نقل العميد يوسف فخير مأمورا لقسم منوف، والعميد خالد خربوش مأمورا لمركز منوف.



وضمت الحركة تعيين العميد حسن النشال مأمورا لقسم سرس الليان، والعميد محمد على مأمورا لمركز أشمون، والعميد أمجد سيدراك مأمورا لقسم شبين الكوم، والعميد أشرف شاهين مأمورا لمركز شبين الكوم.



كما تم نقل النقيل احمد كامل من قائد تامين مركز الخدمات بمدينة السادات الي مدير لمكتب اللواء أسامة سعودى حكمدار مديرية أمن المنوفية، لقطاع السادات، ومنوف، والباجور، وأشمون.