الزمالك يضع شرطاً للتعاقد مع المدير الفني الجديد.. تعرف عليه

رفض مجلس ادارة نادي الزمالك فكرة استقدام مدير فني أجنبي بجهاز معاون بالكامل خلال الفترة الحالية وسط البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق.



واشترط مسئولو الزمالك اصطحاب مدرب مساعد فقط مع المدير الفني الأجنبي لتواجد أيمن طاهر كمدرب لحراس المرمى بجانب اليوناني أنطونيو مدرب الأحمال والذي تم استقدامه منذ شهر تقريبًأ.



ويبحث نادي الزمالك حاليا عن مدير فني أجنبي جديد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل بعد رحيل خالد جلال عقب الإخفاق في حصد بطولة الدوري.



وكان طارق يحيي قد تولى تدريب الفريق بشكل مؤقت لمدة أسبوع واحد لحين استقدام مدير فني أجنبي حيث يتواجد وفد من النادي في أوروبا حاليًا لإنهاء التعاقد مع المدرب الجديد.