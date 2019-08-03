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فن

ملكة جمال المغرب.. زوجة مراد يلدريم تتعرض لـ الإجهاض

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:33 م
زوجة مراد يلدريم
زوجة مراد يلدريم
نورا نبيل
كشف النجم مراد يلدريم عن تعرض زوجته ملكة جمال المغرب إيمان الباني للإجهاض وقال لأحدى الصحف التركية :" ليكن خير من الله " موضحًا أن زوجته كانت حامل في الشهر الثالث .

وتزوج مراد يلدريم تزوج من إيمان الباني عام 2016 بعد قصة حب قوية جمعت بينهما .

وانضم مراد يلدريم إنضم للمشاركة في بطولة الفيلم العربي ماكو ويتعاون من خلاله مع نخبة من النجوم منهم قصي الخولي وبسمة وناهد السباعي ومنة فضالي .

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