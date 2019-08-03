ملكة جمال المغرب.. زوجة مراد يلدريم تتعرض لـ الإجهاض

كشف النجم مراد يلدريم عن تعرض زوجته ملكة جمال المغرب إيمان الباني للإجهاض وقال لأحدى الصحف التركية :" ليكن خير من الله " موضحًا أن زوجته كانت حامل في الشهر الثالث .



وتزوج مراد يلدريم تزوج من إيمان الباني عام 2016 بعد قصة حب قوية جمعت بينهما .



وانضم مراد يلدريم إنضم للمشاركة في بطولة الفيلم العربي ماكو ويتعاون من خلاله مع نخبة من النجوم منهم قصي الخولي وبسمة وناهد السباعي ومنة فضالي .

