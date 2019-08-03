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مرأة

بـ فستان أبيض قصير.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:43 م
درة
درة
محمد بدران
شاركت الفنانة التونسية درة زروق صورة مع متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"،من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. 

تألقت الفنانة التونسية درة فى الصور بإطلالة ناعمة، حيث ظهرت وهى ترتدى فستان ابيض قصير، واعتمدت على مكياج لافت، فيما بدت بتسريحة شعر بسيطة.

تنشغل حاليا الفنانة درة بالاستعداد لتصوير مسلسلها الجديد "بلا دليل" التي تتعاون فيه مع المؤلفة إنجي علاء والمخرجة منال الصيفي.

مسلسل "بلا دليل" بطولة درة، وخالد سليم، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وجمال عبد الناصر، وانعام الجريتلي، ومها نصار، وديانا هشام، وأحمد كرارة ومحمد شاهين، وعمر الشناوي، وشيرين عرفة، وجاري ترشيح باقي الأبطال، وهو من إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.
بـ فستان أبيض قصير.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد
بـ فستان أبيض قصير.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد
بـ فستان أبيض قصير.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد
بـ فستان أبيض قصير.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد
بـ فستان أبيض قصير.. درة تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

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