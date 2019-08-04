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هل يجوز صرف الزكاة على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين .. الإفتاء تجيب

الأحد 04/أغسطس/2019 - 03:02 ص
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
عبد الرحمن محمد
ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤالا يقول صاحبه:" هل يجوز إخراج زكاة المال على هيئة أدوية للمرضى المحتاجين"؟

ردت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية: يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم؛ لأن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.

كما يجوز صرف الزكاة في دعم المستشفيات المجانية بما يرجع بشكل مباشر في علاج المرضى؛ كالأجهزة الطبية والأدوية والمستلزمات والأَسِرَّة؛ وذلك عند عدم كفاية موارد التبرعات والصدقات الجارية بذلك؛ عملًا بقول بعض العلماء الذين جعلوا مصرف ﴿وَفِي سَبِيلِ اللهِ﴾ مجالًا للتوسع في صرف الزكاة في كل القُرَب وسبل الخير ومصالح الناس عند الحاجة إلى ذلك.

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