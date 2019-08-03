مية ونور وتعليم.. قرية التلول بشمال سيناء تطمح في حياه كريمة..61 منزلا للاهالى أصبحت آيلة للسقوط.. المحافظ: خطة التطوير تعتمد على توفير الرعاية الصحية ورفع المستوى التعليمي..صور

المواطنون :
- 61 منزلا للاهالى أصبحت آيلة للسقوط
- الآمال معقودة علي منظمات المجتمع المدني للتطوير
- شوارع القرية تحتاج الي رصف وتركيب اعمدة كهرباء ومد خطوط المياه
المحافظ :
- 61 منزلا للاهالى أصبحت آيلة للسقوط
- الآمال معقودة علي منظمات المجتمع المدني للتطوير
- شوارع القرية تحتاج الي رصف وتركيب اعمدة كهرباء ومد خطوط المياه
المحافظ :
خطة التطوير تعتمد علي توفير الرعاية الصحية للمواطنين ورفع المستوى التعليمي
أكد سكان قرية التلول والتجمعات التابعة لها بمركز بئر العبد شمال سيناء، أن القرية في حاجة الي مزيد من الخدمات والمرافق والبنية الأساسية ، وهي فرصة ان تدخل قريتهم ضمن قائمة القرى الأكثر احتياجا والتي يرعاها الرئيس السيسي.
وقال حسن سلامه من اهالي منطقة الجنادل التابعة للتلول أن الآمال معقودة علي منظمات المجتمع المدني لتقديم إسهاماتها في تطوير ورفع كفاءة منازل القرية وتوابعها بإعادة ترميم منازل القرية وبناء بيوت جديدة بتكاليف بسيطة، مشيرا الي ان هناك 61 منزلا للاهالى أصبحت آيلة للسقوط، وفي حاجة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة وإنشاء جناح جديد لتوسعة مدرسة مصفق الابتدائية، وتركيب محولات كهرباء لتجمعات عمورية ومصفق، واستبدال شبكة المياه المتهالكة فى القرية بأخرى حديثة.
وقالت سليمة عيد 35 عاما أنها تجيد مهنة التطريز معتمدة علي الموارد الطبيعية المتوفرة بالقرية لتعليم الفتيات علي كيفية صناعة العجوة بالطرق البدائية لإعادة بيعها علي المسافرين ن اجل توفير مصدر دخل خاصة وان عدد من المواطنين يمتلكون مزارع نخيل تمثل نشاطا اقتصاديا لهم.
وقال كايد يوسف موظف ان القرية تحتاج الي إنشاء مدرسة ثانوية تخدم القرية والتوابع والقري القريبة منهم باعتبار ان اقرب مدرسة 20 كيلو ببئر العبد ، كما تحتاج شوارع القرية الي رصف الطرق , وتركيب اعمدة كهرباء ومد خطوط المياه للقرية والأهم هو اقامة مشروعات تستوعب الشباب من أبناء القرية خاصة في مجال الملح والاستزراع السمكي ومشاغل للفتيات وتربية الأرانب ومناحل عسل النحل.
ولفت اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء ، الي أن الخطة تعتمد علي توفير الرعاية الصحية للمواطنين ورفع المستوى التعليمي وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة النشاط الرياضي، وكذلك مشروعات البنية الاساسية من كهرباء وطرق وصرف صحي ومياه للشرب، علاوة على التركيز على إقامة مشروعات تنموية تتناسب وطبيعة المنطقة، خاصة قطاع الثروة السمكية لقربها من بحيرة البردويل، وكذلك مشروعات الملح، بالإضافة إلى مساهمات منظمات المجتمع المدني في توفير المساعدات للأسر محدودة الدخل، وكذلك صرف الإعانات للمقبلين على الزواج، علاوة على ترميم ورفع كفاءة المنازل بالقرية؛ أسوة بما تم في قري "الروضة و6 اكتوبر والخربة.
أكد سكان قرية التلول والتجمعات التابعة لها بمركز بئر العبد شمال سيناء، أن القرية في حاجة الي مزيد من الخدمات والمرافق والبنية الأساسية ، وهي فرصة ان تدخل قريتهم ضمن قائمة القرى الأكثر احتياجا والتي يرعاها الرئيس السيسي.
وقال حسن سلامه من اهالي منطقة الجنادل التابعة للتلول أن الآمال معقودة علي منظمات المجتمع المدني لتقديم إسهاماتها في تطوير ورفع كفاءة منازل القرية وتوابعها بإعادة ترميم منازل القرية وبناء بيوت جديدة بتكاليف بسيطة، مشيرا الي ان هناك 61 منزلا للاهالى أصبحت آيلة للسقوط، وفي حاجة إلى إعادة تأهيل ورفع كفاءة وإنشاء جناح جديد لتوسعة مدرسة مصفق الابتدائية، وتركيب محولات كهرباء لتجمعات عمورية ومصفق، واستبدال شبكة المياه المتهالكة فى القرية بأخرى حديثة.
وقالت سليمة عيد 35 عاما أنها تجيد مهنة التطريز معتمدة علي الموارد الطبيعية المتوفرة بالقرية لتعليم الفتيات علي كيفية صناعة العجوة بالطرق البدائية لإعادة بيعها علي المسافرين ن اجل توفير مصدر دخل خاصة وان عدد من المواطنين يمتلكون مزارع نخيل تمثل نشاطا اقتصاديا لهم.
وقال كايد يوسف موظف ان القرية تحتاج الي إنشاء مدرسة ثانوية تخدم القرية والتوابع والقري القريبة منهم باعتبار ان اقرب مدرسة 20 كيلو ببئر العبد ، كما تحتاج شوارع القرية الي رصف الطرق , وتركيب اعمدة كهرباء ومد خطوط المياه للقرية والأهم هو اقامة مشروعات تستوعب الشباب من أبناء القرية خاصة في مجال الملح والاستزراع السمكي ومشاغل للفتيات وتربية الأرانب ومناحل عسل النحل.
ولفت اللواء محمد شوشة محافظ شمال سيناء ، الي أن الخطة تعتمد علي توفير الرعاية الصحية للمواطنين ورفع المستوى التعليمي وإتاحة الفرصة أمام الشباب لممارسة النشاط الرياضي، وكذلك مشروعات البنية الاساسية من كهرباء وطرق وصرف صحي ومياه للشرب، علاوة على التركيز على إقامة مشروعات تنموية تتناسب وطبيعة المنطقة، خاصة قطاع الثروة السمكية لقربها من بحيرة البردويل، وكذلك مشروعات الملح، بالإضافة إلى مساهمات منظمات المجتمع المدني في توفير المساعدات للأسر محدودة الدخل، وكذلك صرف الإعانات للمقبلين على الزواج، علاوة على ترميم ورفع كفاءة المنازل بالقرية؛ أسوة بما تم في قري "الروضة و6 اكتوبر والخربة.