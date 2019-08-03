مية ونور وتعليم.. قرية التلول بشمال سيناء تطمح في حياه كريمة..61 منزلا للاهالى أصبحت آيلة للسقوط.. المحافظ: خطة التطوير تعتمد على توفير الرعاية الصحية ورفع المستوى التعليمي..صور

المواطنون :

- 61 منزلا للاهالى أصبحت آيلة للسقوط

- الآمال معقودة علي منظمات المجتمع المدني للتطوير

- شوارع القرية تحتاج الي رصف وتركيب اعمدة كهرباء ومد خطوط المياه

المحافظ :