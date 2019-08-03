محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي

قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، حملة لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة بقرية الحلفاية بمركز نجع حمادى ضمن حملات الموجة 13 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها دون وجه حق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن وجهات الولاية علي هذه الأراضي.





وأوضح الهجان، ان الحملة نجحت فى إزالة 37 حالة تعد بقرية الحلفاية منها 16 حالة تعد بالزراعة على مساحة فدان و 4 قراريط و10 حالات تعدى بالبناء علي مساحة 2975 مترا مربعا من أراضى أملاك الدولة و 12 حالة تعد على أملاك الآثار "8 حالات تعد بالزراعة بمساحة 3 أفدنة، 4 حالات تعد بالبناء على مساحة 950 مترا مربعا".





وأكد الهجان، أن المحافظة حريصة على الحفاظ على أملاك الدولة واستغلالها في إقامة مشروعات خدمية مستقبلا تعود بالنفع علي المواطنين.



