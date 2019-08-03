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محافظات

محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:13 م
محافظ قنا يقود حملة
محافظ قنا يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات
يوسف رجب
قاد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، حملة لإزالة التعديات علي أراضى أملاك الدولة بقرية الحلفاية بمركز نجع حمادى ضمن حملات الموجة 13 لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة المتعدي عليها دون وجه حق بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية وقوات الأمن وجهات الولاية علي هذه الأراضي. 

وأوضح الهجان، ان الحملة نجحت فى إزالة 37 حالة تعد بقرية الحلفاية منها 16 حالة تعد بالزراعة على مساحة فدان و 4 قراريط و10 حالات تعدى بالبناء علي مساحة 2975  مترا مربعا من أراضى أملاك الدولة و 12 حالة تعد على أملاك الآثار "8 حالات تعد بالزراعة بمساحة 3 أفدنة، 4 حالات تعد بالبناء على مساحة 950 مترا مربعا". 

وأكد الهجان، أن المحافظة حريصة على الحفاظ على أملاك الدولة واستغلالها في إقامة مشروعات خدمية مستقبلا تعود بالنفع علي المواطنين. 

وأشار الهجان، إلى استمرار حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات سواء علي أراض أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية بكافة قري ومدن المحافظة موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أى ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.
محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي
محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي
محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي
محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي
محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي
محافظ قنا يقود حملة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بنجع حمادي

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