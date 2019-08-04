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برلمان

برلمانية: قانون الجريمة الإلكترونية يحد من فيديوهات أحمد حسن وزينب

الأحد 04/أغسطس/2019 - 09:01 ص
الطفل
الطفل
أمينة الدسوقى
قالت النائبة مارجريت عازر عضو مجلس النواب، إن مواقع التواصل الإجتماعى أصبحت مجرد عادة سيئة للمواطنين، وتمثل خطر يهدد المجتمع، لافتة إلى أن واقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرف باسم فيديوهات "أحمد حسن وزينب"، يمثل تهديد كبير على تلك الطفلة.

وتابعت عازر فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه من حق المجلس القومي للطفولة والأمومة، تقديم إبلاغ النائب العام، المستشار نبيل احمد صادق فى هذه الواقعة، مشيرة إلى أن بث مثل تلك الفديوهات يحض على نشر العنف.

وأكدت النائبة، أن إقرار مشروع قانون الجريمة الإلكترونية، سيمنع مثل تلك الحالات، ويضع عقوبات صارمة لها، مطالبة بضرورة العمل على وضع المشروع ضمن أولويات الأجندة التشريعية، خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان.

كما طالبت النائبة، وسائل الإعلام بتوجيه خطاب ثقافى، ونبذ العنف، والعمل على ترسيخ القيم والأخلاق.

وكانت قد أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الامين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، عن قيام المجلس بإبلاغ النائب العام، المستشار نبيل احمد صادق، بواقعة إساءة لطفلة وتعريضها للخطر، من خلال نشر فيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تعرف باسم فيديوهات "أحمد حسن وزينب".

وأوضحت "العشماوي"، أن المجلس استقبل عدة بلاغات وشكاوى بشأن الإساءة لطفلة حديثة الولادة، وذلك سواء عبر الاتصال بخط نجدة الطفل 16000 أو على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمجلس.

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